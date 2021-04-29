В Барнауле начали ремонт подъездной дороги к «прокапиталенному» Старому мосту

Барнаульские дорожники начали обновление подъездной дороги к Старому мосту, капитальный ремонт которого подходит к завершению, сообщает мэрия.

Дорожники приступили к ремонту улицы Парфенова — участок от Старого моста до улицы Воровского.

«Эта дорога является единственным подъездным путем к мосту, капитальный ремонт которого планируется завершить в конце года», — рассказали в администрации.

На данный момент рабочие проводят фрезерование асфальтобетонного покрытия и готовят дорогу к установке новых бордюров.

По нацпроекту в Барнауле ремонтируют еще три участка — мосты через реки Власиха (по ул. Мамонтова) и Барнаулка (по ул. Челюскинцев), а также латают дорогу по проезду Северному Власихинскому.

Всего в 2021 году в городе планируют отремонтировать 23 дорожных участка. Общий объем средств на реализацию проекта — 907,2 млн рублей.

Ранее сообщали, что реконструкцию Старого моста завершат на два месяца раньше срока — могут открыть для проезда уже в сентябре.