В Барнауле начали ремонт подъездной дороги к «прокапиталенному» Старому мосту

Дорожники приступили к ремонту улицы Парфенова — участок от Старого моста до улицы Воровского.
«Эта дорога является единственным подъездным путем к мосту, капитальный ремонт которого планируется завершить в конце года», — рассказали в администрации.
На данный момент рабочие проводят фрезерование асфальтобетонного покрытия и готовят дорогу к установке новых бордюров.
По нацпроекту в Барнауле ремонтируют еще три участка — мосты через реки Власиха (по ул. Мамонтова) и Барнаулка (по ул. Челюскинцев), а также латают дорогу по проезду Северному Власихинскому.
Всего в 2021 году в городе планируют отремонтировать 23 дорожных участка. Общий объем средств на реализацию проекта — 907,2 млн рублей.
Ранее сообщали, что реконструкцию Старого моста завершат на два месяца раньше срока — могут открыть для проезда уже в сентябре.