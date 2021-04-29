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Жизнь

В Барнауле начали ремонт подъездной дороги к «прокапиталенному» Старому мосту

Барнаульские дорожники начали обновление подъездной дороги к Старому мосту, капитальный ремонт которого подходит к завершению, сообщает мэрия.

Старый мост в Барнауле.
Старый мост в Барнауле.
пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"

Дорожники приступили к ремонту улицы Парфенова — участок от Старого моста до улицы Воровского.

«Эта дорога является единственным подъездным путем к мосту, капитальный ремонт которого планируется завершить в конце года», — рассказали в администрации.

На данный момент рабочие проводят фрезерование асфальтобетонного покрытия и готовят дорогу к установке новых бордюров.

По нацпроекту в Барнауле ремонтируют еще три участка — мосты через реки Власиха (по ул. Мамонтова) и Барнаулка (по ул. Челюскинцев), а также латают дорогу по проезду Северному Власихинскому.

Всего в 2021 году в городе планируют отремонтировать 23 дорожных участка. Общий объем средств на реализацию проекта — 907,2 млн рублей.

Ранее сообщали, что реконструкцию Старого моста завершат на два месяца раньше срока — могут открыть для проезда уже в сентябре.

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