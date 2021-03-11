Старый мост через Обь планируют отремонтировать на два месяца раньше срока, а не к Новому году

В Барнауле реконструкция старого коммунального моста через Обь, как отметили строители, идет с опережением графика, сообщает ГТРК «Алтай» .

Напомним, в январе 2021 года региональный минтранс и городские власти посовещались и решили, что одновременно с ремонтом Старого моста начнется обновление прилегающего к нему въезда в город. Работы запланировали завершить к ноябрю этого года.

Между тем, по словам отвечающих за ремонт дорожников, мост могут открыть для проезда уже в сентябре.

«Въезд полностью разобрали и заменили все, вплоть до опор. Готовность объекта на сегодня составляет 70%. Строители говорят, впервые удалось опровергнуть поговорку „ломать — не строить“. Только подготовка к демонтажу заняла полтора месяца. Теперь же здесь все новое, монтаж подходит к концу», — рассказали в передаче «Вести Алтай».

Замдиректора по капитальному строительству «ДСУ 4» Денис Попрядухин отметил, что со стороны Барнаула — 13 пролетов по шесть балок в каждом, а со стороны Новоалтайска — 17 пролетов по шесть балок.

Как только строители закончат работы по монтажу въезда со стороны Новоалтайска, вернутся на середину моста — тогда можно сказать, что реконструкция перешла на финальный этап.

На центральной части уже провели все подготовительные работы: старое железобетонное покрытие заменили металлическим полотном, созданным по современным технологиям.

Строители уверяют, что стараются идти с опережением графика. Вполне возможно, что автомобили уже в конце сентября поедут по обновленному Старому мосту.

«Остаются мероприятия на теплый период времени года. Это гидроизоляция этих плит, антикоррозионная защита, покраска. Ну и финишные работы по устройству барьерного ограждения и асфальтобетонному покрытию», — подчеркнул Попрядухин.

Ранее алтайский минтранс подвел итоги за 2020 год и рассказал, что на дороги потратили «чертову дюжину миллиардов рублей».