На алтайские дороги потратили «чертову дюжину миллиардов рублей». Минтранс подвел итоги за 2020 год

В алтайском министерстве транспорта подвели итоги работы за 2020 год, который стал хоть и сложным, но весьма удачным с точки зрения реализации дорожных проектов, сообщает ведомство.

В минтрансе подчеркнули, что несмотря на все сложности 2020 года, выполнили все планы по дорожному строительству и ремонту.

«Сумма дорожного фонда составила 13,3 млрд рублей, на эти средства было обновлено почти 900 км автодорог, а также 17 мостов на территории всего региона. На сегодняшний день дорожный фонд составляет 11,9 млрд рублей, что значительно превышает первоначальные планы дорожной отрасли на 2020 год», — кратко и в цифрах подбили итоги ушедшего года.

Напомним, в 2020 году региональному правительству удалось получить дополнительное финансирование из федерального бюджета — около 2 млрд рублей.

В минтрансе также сообщили о самочувствии транспортной отрасли региона, которая вошла в перечень наиболее пострадавших в условиях пандемии коронавируса.

Маршрутки России. novate.ru.

«В результате снижения подвижности населения, вызванного принятыми ограничительными мерами, объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом по автобусным маршрутам общего пользования в 2020 году уменьшился на 29,1%, на железнодорожном транспорте — на 13,9%", — отметили падение отрасли.

Естественно, проблема затронула и авиаперевозку. В два раза уменьшилось количество обслуженных пассажиров в аэропорту Барнаула — 295,7 тыс. пассажиров.

«Одним из наиболее ярких примеров слаженной работы дорожников и железнодорожников является ремонт Старого моста через реку Обь. Лишь благодаря сотрудничеству удается обеспечить исполнение графика движения поездов и своевременно выполнять все дорожные мероприятия», — отчитались в минтрансе, как ведется совместная работа между подведомственными и курируемыми организациями.

Рейд по общественному транспорту. Анна Зайкова

Что касается общественного транспорта, то мэрия Барнаула пообещала вскоре вернуться к вопросу повышения цен на проезд. Кстати, накануне омские перевозчики сделали все наоборот — заставили власть не повышать плату за проезд, и это удивительно.

«На федеральном и краевом уровне рассматриваются возможности поддержки перевозки пассажиров», — отметили в минтрансе работу в данном направлении.

Ранее altapress.ru рассказал, как формируется и тратится дорожный фонд Алтайского края. Советуем прочитать, если интересно, на что потратили 13 млрд рублей и почему даже этой суммы мало.

Также стало известно, какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2021—2024 годах — на реализацию этого большого плана привлекут 3,5 млрд рублей.