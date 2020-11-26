Кто платит за километры? Как формируется дорожный фонд Алтайского края

Алтайский край уже не первый год лидирует в рейтинге по протяженности автомобильных дорог среди российский регионов. Мы обогнали Московскую область на добрые 10 тыс. км и вырастили дорожное хозяйство до 54,3 тыс.км. Но кто платит за «лидирующие» километры? Altapress.ru направил запрос в алтайский минтранс и узнал, за чей счет формируется дорожный фонд.

Все в дом. Дорожное хозяйство Алтайского края

Алтайское дорожное хозяйство всегда входило в первую тройку рейтинга по протяженности автомобильных дорог. Но после детального подсчета решающие километры были найдены в муниципалитетах и за их счет край выбился в неоспоримые лидеры — на 10 000 км вперед. Таким образом общая протяженность автодорог в крае составила 54 300 км.

Из ответа минтранса:

Дорожное хозяйство включает в себя автодороги общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, а также федеральные трассы. В производственно-хозяйственный комплекс также входят все инженерные сооружения на дорогах края и организации, осуществляющие проектирование, строительство, реконструкцию, содержание и ремонт автодорог.

Та самая весомая часть — дороги муниципального или местного значения — разрослась до 37,6 тыс.км. Федеральные трассы в крае проходят лишь на 638 км, а дороги общего пользования — оставшиеся 16 165 км.

Кто в этом доме хозяин

Управляет дорожным хозяйством министерство транспорта Алтайского края, оно же определяет, на какие нужды направить финансирование. Однако последнее слово остается за правительством региона, которое утверждает порядок формирования и использования средств дорожного фонда.

Ремонт дорог в Алтайском крае Иван Кузьмин

В качестве госзаказчика по выполнению дорожных работ на региональных дорогах всегда выступает КГКУ «Алтайавтодор». В свою очередь учреждение через аукцион определяет региональных подрядчиков, которые осуществляют основной объем дорожных работ.

За чей счет живут дороги края

Дорожная деятельность финансируется за счет средств дорожного фонда края. Объем ассигнований этого самого фонда утверждается законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год. Как оказалось, живет дорожный фонд за счет шести доходных источников. Благодаря им в 2020 году размер фонда составил более 13 млрд рублей.

Источники финансирования дорожного фонда

1. Доходы краевого бюджета от акцизов.

Дорожный фонд пополняется средствами за счет реализации подакцизного товара. Речь ту идет про автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, а также про моторные масла для дизельных или карбюраторных двигателей. Но при условии, что перечисленные ГСМ были произведены на территории России.

В 2020 году норматив зачисления средств в краевой бюджет с продажи этих товаров составил 66,6%. В 2021 году этот показатель увеличится до 74,9%, а к 2023-му планируется, что в краевые фонды будут отправляться около 90% с реализации бензина, топлива и масел.

2. Доходы краевого бюджета от транспортного налога.

В 2020-м краевой бюджет фонда пополнился за счет транспортного налога на сумму более 2 млрд рублей, что составило 15% от общей суммы. В минтрансе отметили, что доход от транспортного налога с каждым годом прирастает на 100 млн рублей.

Дорогие автомобили на вторичном рынке в Барнауле. Сайты частных объявлений.

Видимо, причина положительной для фонда динамики кроется в том, что с каждым годом количество владельцев транспортных средств только растет. На сегодняшний момент на территории Алтайского края зарегистрировано свыше 580 тысяч владельцев и 890 тысяч транспортных средств, которые облагаются транспортным налогом и вносят свою копеечку в дорожный фонд.

3. Межбюджетные трансферты.

Речь идет о финансовой поддержке краевого бюджета, которая сопровождает реализацию какой-либо государственной программы. Это все «денежные переводы» из федерального бюджета в краевой. В 2020 году таким образом Алтай получил 3,4 млрд рублей на нужны дорожного хозяйства.

4. Доходы краевого бюджета за счет штрафов от ГИБДД.

Каждая оплата штрафа за нарушение безопасности дорожного движения в полном объеме идет в копилочку дорожного фонда. При условии, что штраф зарегистрирован на территории Алтайского края. Таким образом нарушитель возмещает ущерб обществу и инвестирует в содержание краевых дорог.

5. Доходы краевого бюджета от использования дорожного имущества регионального и межмуниципального значения.

К таким доходам можно отнести плату за пользование местом на штраф-стоянке или парковочным местом на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. Если таковые имеют место быть на дорогах и находятся в собственности края.

В Барнауле средний чек клиентов первой платной парковки составил 50 рублей. barnaul.org

Речь также может идти о взимании платы с автомобилистов за проезд по платному участку трассы. Но в Алтайском крае от такой возможности заработка власти отказались еще в 2011-м, когда недовольные барнаульцы начали устраивать акции протеста. Тогда за проезд по мосту через Обь, равному менее 1 км, водитель отдавал от 10 до 40 рублей. При этом мосту на тот момент исполнилось 13 лет и расходы на его строительство, по предположению недовольных граждан, уже должны были окупиться, так как участок дороги стал платным с момента введения его в эксплуатацию.

6. Доходы краевого бюджета от платежей грузоперевозчиков.

В данном случае речь идет о штрафах за перегруз транспортных средств. Финансовая ответственность за нарушение устанавливается ст. 12.21.1 КоАП РФ и наказывает каждого фигуранта тяжелым рублем. Сумма оплаченного штрафа в полной мере перечисляется в пользу дорожного фонда.

Грузовик СС0

Таким образом сумма штрафа для:

водителя — от 1 тыс. до 10 тыс. рублей;

транспортной компании — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей;

собственника автомобиля — от 150 тыс. до 500 тыс. рублей;

рабочего , осуществляющего погрузку — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей;

осуществляющего погрузку — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей; должностного лица — до 50 тыс. рублей.

Доходы от системы взимания платы «Платон» не поступают в дорожный фонд субъектов РФ, они идут в федеральный бюджет.

Справка Дорожный фонд — это часть средств краевого бюджета, которая направлена на финансовое обеспечение автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значений, включая помощь муниципалитетам для капитального ремонта дорог.

В 2019 году дорожный фонд Алтайского края составил 12,3 млрд рублей с учетом федерального финансирования равного 2,95 млрд рублей. За прошлый период около 930 км региональных и межмуниципальных автодорог было приведено в нормативное состояние.

В 2020 году минтранс планирует освоить более 13 млрд рублей, из которых 9,9 млрд выделены из бюджета Алтайского края. На данный момент в крае построено, отремонтировано и приведено в нормативное состояние около 899 км автомобильных дорог.

На что идут средства дорожного фонда?

1. Содержание автомобильных дорог

Порядок проведения мероприятий по содержанию автодорог формируется из регламента.

Из ответа минтранса:

При распределении средств на содержание дорог и мостов по районам учитываются климатические условия, типы покрытий, интенсивность движения, оснащенность дорог барьерным ограждением, знаками, автобусными остановками и т.д.

Согласно регламенту, летом дорожные службы могут осуществлять ямочный ремонт дорожного покрытия и заделку трещин. Летний период благоприятен для планировки автогрейдом гравийных обочин и восстановление профиля или профилирование гравийных дорог. В перечень летнего обслуживания дорог входит скашивание травы на обочинах и приведение в нормативное состояние дорожных знаков.

Уборка снега в Алтайском крае. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Зимой приоритеты меняются — главная задача дорожников связана с уборкой снежных заносов: очистка дорог и водоотводных труб мостовых сооружений от снега и льда, устройство снежных валов и уборка снега из-под барьерных сооружений.

2. Ремонт и капитальный ремонт автодорог.

Мероприятия по «обновлению» дорог производятся в зависимости от степени изношенности слоев дорожного покрытия. Приоритетными в таких случаях являются школьные маршруты и неасфальтированные дороги, подходящие к населенным пунктам. А также дороги в муниципалитетах, на которые укажет местная администрация и губернатор края.

Исходя из требований безопасности безотлагательному ремонту подлежат мостовые сооружения, находящиеся в аварийном или предаварийном состоянии.

3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог.

Самый объемный из пунктов реализации средств дорожного фонда предусматривает несколько первоочередных направлений.

В Алтайском крае сельские дороги станут заасфальтированными.

В приоритете строительство дорог осуществляется:

к сельхоз предприятиям , которые занимаются переработкой сырья , выращиванием скота и птицы. В 2020-м было построено и реконструировано около 16 км дорог , которые вели к двум населенным пунктам и 11 сельхоз предприятиям.

которые занимаются переработкой сырья выращиванием скота и птицы. В 2020-м было построено и реконструировано около 16 км дорог которые вели к двум населенным пунктам и 11 сельхоз предприятиям. к туристическим объектам. Такими , например , будут дороги к субкластеру «Белокуриха-2» на Мишину и Глухариную горы.

например будут дороги к субкластеру «Белокуриха-2» на Мишину и Глухариную горы. к селам , у которых нет подъезда к дорогам общего пользования с твердым покрытием.

Новый мост через Чарыш. altairegion22.ru

Дополнительное направление — строительство искусственных сооружений. На данный момент минтранс взял ориентир на избавление края от деревянных мостов в виду их небезопасности. Из ответа ведомства следует, что такие сооружения до сих пор существуют в крае. На 2020 год их количество составило 46 единиц. В 2021-м планируется реконструкция 9 мостов.