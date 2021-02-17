Мэрия Барнаула вернется к вопросу повышения цен на проезд

Повышать цены на проезд в общественном транспорте власти Барнаула в 2020 году не стали, чтобы не усложнять и так непростую экономическую ситуацию, с которой столкнулись горожане из-за коронавируса, пишет «Политсибру».

Координационный совет по ценообразованию одобрил повышение стоимости проезда до 26 рублей в автобусах и электротранспорте и до 28 рублей в маршрутках.

В 2021 году ничего не изменилось — повышение на том же уровне, что и планировали.

Когда именно вырастет плата за проезд, пока неизвестно.

«В связи с тем, что прошедший год был сложным, многие горожане столкнулись с финансовыми трудностями. Чтобы не усложнять ситуацию, принято решение о временном приостановлении введения новых тарифов на проезд в городском общественном транспорте. В ближайшее время планируем вернуться к рассмотрению данного вопроса», — прокомментировала замглавы администрации города по экономическим вопросам Мария Кулагина.

Ранее глава ассоциации автоперевозчиков Алтая рассказал altapress.ru о системном кризисе в отрасли.