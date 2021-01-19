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Жизнь

Омские перевозчики заставили власть не повышать плату за проезд. Это крайне удивительно, но это правда

Омские перевозчики обнародовали документ, позволивший оставить прежнюю плату за проезд в общественном транспорте, пишет «СуперОмск».

Маршрутки России.
Маршрутки России.
novate.ru.

На официальном сайте СРО «Омские перевозчики» 18 января опубликовали документ, поясняющий договоренности с местной властью.

В частности, обнародовали ответ из регионального минтруда и соцразвития, в котором разъяснили увеличение компенсации при провозе льготников.

«Принято решение о подготовке проекта постановления правительства Омской области <…> предлагается установить на маршрутах городского сообщения по нерегулируемым тарифам возмещение перевозчикам в размере стоимости проезда», — говорится в ответе.

Не более 20 рублей за разовую поездку. Сейчас компенсация на перевозку льготников составляет 18 рублей.

Примечательно, что ранее СРО сообщила о «вынужденном повышении в 2021 году стоимости проезда в связи с отказом властей менять размер компенсации».

Пикеты против повышения цен на проезд в Барнауле.
Пикеты против повышения цен на проезд в Барнауле.
vk.com/komsomol22.

Руководитель саморегулируемой организации Владимир Геворгян подчеркнул, что размер выплаты не увеличивали с 2011 года.

После этого заявления, 29 декабря, перевозчики достигли договоренности с властью. На сайте СРО опубликовали новость «Стоимость проезда останется прежней!»

«Мы, как и предприниматели в любой сфере бизнеса, хотим получить прибыль, но не любой ценой, и повышение стоимости проезда для нас никогда не было самоцелью <…> Тарифы за проезд остаются прежними и никакого повышения размера оплаты за проезд — НЕ БУДЕТ!» — обратились перевозчики к омичам с радостной вестью.

Ранее сообщали, что цена за проезд в Барнауле, которую просили вновь поднять в 2020 году, может вырасти в первые месяцы 2021 года.

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