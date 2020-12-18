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Жизнь

Отсрочка платежа. Цена за проезд в общественном транспорте Барнаула до конца года не изменится

Мэр Барнаула Вячеслав Франк не спешит подписывать постановление о повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Большинство пассажиры однозначно против, студенты протестуют и просят сохранить льготные проездные. Но такая ситуация не устраивает перевозчиков, они ждут окончательного решения. По данным altapress.ru, глава города пока перенес этот сложный вопрос на январь и активно консультируется с губернатором Виктором Томенко и партией «ЕР»

Старый автобус в пустыне.
Старый автобус в пустыне.
СС0

Снова перенесли

Весь декабрь барнаульцы ждали решение, которым глава города поставил бы точку в вопросе повышение стоимости за проезд в общественном транспорте.

Напомним, по новому тарифному плану стоимость билета должна была вырасти на 3 рубля. За проезд в автобусе предлагается платить не 23, а 26 рублей; в маршрутном такси — не 25, а 28 рублей. У льготников изменений в цене не планируется, однако студенты могут быть лишены права на безлимитный проездной.

Маршрутки.
Маршрутки.
rubtsovsk.org.

Ожидалось, что решение городские власти примут до 15 декабря, после этой даты началась продажа проездных билетов уже на следующий год.

В мэрии на запрос altapress.ru ранее ответили, что решение будет принято либо до 15 декабря, либо уже в январе 2021 года. Однако когда именно это произойдет, не уточнили. Очевидно, что вопрос будет рассматриваться после 10 января.

Перевозчики не очень довольны

Пока отдельные барнаульцы продолжают выходить на пикеты против повышения цен на проезд, перевозчики негодуют — топливо дорожает, подвижной состав совсем плох. Жалобы на упавший пассажиропоток также остаются, по их мнению, актуальными.

Как рассказал один из представителей транспортного бизнеса, утренние и вечерние часы работы не спасают от потери доходов в дневное и обеденное время. «Автобусы все равно идут по маршруту, но идут порожняком», салоны наполовину пусты.

Водитель автобуса.
Водитель автобуса.
Дмитрий Лямзин

Николай Долженко,
исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков:

Ситуация очень сложная, положительной реакции быть не может. Радует одно: на этой неделе по поручению губернатора края была образована рабочая группа, которая будет комплексно рассматривать вопрос. По моим данным, она уже начала работу. Нужно понять: повышение стоимости проезда для улучшения положения транспортной сферы за счет пассажиров — последнее дело. Нужно прорабатывать меры господдержки и разрабатывать комплексное решение проблемы. Именно на это указывала ассоциация перевозчиков в письме к главе города.

Кроме потерь от дневного простоя, перевозчики отмечают нехватку водителей и кондукторов на маршрутах. Около 30% сотрудников ушли с работы из-за низкой заработной платы. Те, кто остались, не замотивированы на должное исполнение своих обязанностей. Отсюда и низкое качество обслуживания, хамское отношение и прочие проблемы.

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