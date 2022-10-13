Новые трамваи, которые привезут из Белоруссии в Барнаул, еще ни разу не выпускали в Минске

В «Белкоммунмаше» заявили, что трамваи, на которые претендует Барнаул, еще ни разу не выпускали в Минске.
Это не значит, что город останется без них. Однако модель БМК-811 — новейшая и на дорогах даже столицы Белоруссии ее пока нет.
Ранее стало известно, что трамваи должны быть 2022 года выпуска, на 150 пассажиров, с четырьмя дверьми, а также приспособлениями для перевозки маломобильных пассажиров.
Кроме того, в контракте прописано, что новые транспортные средства укопмплектуют USB-разъемами и камерами видеонаблюдения.