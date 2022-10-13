Новые трамваи, которые привезут из Белоруссии в Барнаул, еще ни разу не выпускали в Минске

Ранее Минтранс подвел итоги тендера на поставку десяти трамваев в Барнаул. В краевую столицу их поставит компания «Автотехкомплект», а сам транспорт выпускает холдинг «Белкоммунмаш».

В «Белкоммунмаше» заявили, что трамваи, на которые претендует Барнаул, еще ни разу не выпускали в Минске.

Это не значит, что город останется без них. Однако модель БМК-811 — новейшая и на дорогах даже столицы Белоруссии ее пока нет.

Трамвай модели 811. Скриншот с сайта БМК Холдинг.

Ранее стало известно, что трамваи должны быть 2022 года выпуска, на 150 пассажиров, с четырьмя дверьми, а также приспособлениями для перевозки маломобильных пассажиров.

Кроме того, в контракте прописано, что новые транспортные средства укопмплектуют USB-разъемами и камерами видеонаблюдения.