Новые трамваи привезут в Барнаул из Белоруссии к апрелю 2023 года

В краевую столицу трамваи поставит компания «Автотехкомплект», зарегистрированная в Дзержинске Нижегородской области.
Сначала цена контракта составляла 720 млн рублей, но фирма снизила цену до 716,4 млн рублей.
Также в конкурсе участвовала еще одна неназванная организация, понизившая ставку всего на одну копейку и проиграла.
Получается, что формально конкуренция на тендере была.
Трамваи должны быть 2022 года выпуска, на 150 пассажиров, четырьмя дверьми, а также приспособлениями для перевозки маломобильных пассажиров.
Кроме того, в контракте прописано, что новые транспортные средства укопмплектуют USB-разъемами и камерами видеонаблюдения. Однако их установят уже в Барнауле.
Судя по параметрам, будет поставлена односекционная модель 811 от холдинга «Белкоммунаш», принадлежащего «Автотехкомплекту».
Ранее стало изввестно, что новые трамваи отказались привозить в Барнаул в 2022 году.