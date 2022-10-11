11 октября
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Автоновости

Новые трамваи привезут в Барнаул из Белоруссии к апрелю 2023 года

Алтайский минтранс подвел итоги тендера на поставку десяти трамваев в Барнаул. Привезти их должны к 1 апреля 2023, пишет «Банкфакс».

Новые трамваи.
Новые трамваи.
BKM Holding.

В краевую столицу трамваи поставит компания «Автотехкомплект», зарегистрированная в Дзержинске Нижегородской области.

Сначала цена контракта составляла 720 млн рублей, но фирма снизила цену до 716,4 млн рублей.

Также в конкурсе участвовала еще одна неназванная организация, понизившая ставку всего на одну копейку и проиграла.

Получается, что формально конкуренция на тендере была.

Трамваи должны быть 2022 года выпуска, на 150 пассажиров, четырьмя дверьми, а также приспособлениями для перевозки маломобильных пассажиров.

Кроме того, в контракте прописано, что новые транспортные средства укопмплектуют USB-разъемами и камерами видеонаблюдения. Однако их установят уже в Барнауле.

Судя по параметрам, будет поставлена односекционная модель 811 от холдинга «Белкоммунаш», принадлежащего «Автотехкомплекту».

Трамвай модели 811.
Трамвай модели 811.
Скриншот с сайта БМК Холдинг.

Ранее стало изввестно, что новые трамваи отказались привозить в Барнаул в 2022 году.

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