В Барнаул отказались привозить новые трамваи в этом году

Поставщиков не устроила новая цена на трамваи и они сорвали акцион. Об это рассказали «Вести Алтай».

Власти Алтайского края выделили на транспорт 1 млрд рублей.

Трамваи для Барнаула должны были закупить по 61 млн рублей каждый. Однако цена поднялась до 72 млн. Поставщики отказались участвовать в аукционе, который объявило Минтранс.

По словам Антона Воронов, министра транспорта Алтайского края, трамваи — не товар широкого спроса. Поэтому и цены на него уникальны.

Новый срок поставки — первый квартал 2023 года.

Ранее были информация о том, что Минтранс не нашел поставщиков для новых трамваев в Барнаул.