В Барнаул отказались привозить новые трамваи в этом году

Власти Алтайского края выделили на транспорт 1 млрд рублей.
Трамваи для Барнаула должны были закупить по 61 млн рублей каждый. Однако цена поднялась до 72 млн. Поставщики отказались участвовать в аукционе, который объявило Минтранс.
По словам Антона Воронов, министра транспорта Алтайского края, трамваи — не товар широкого спроса. Поэтому и цены на него уникальны.
Новый срок поставки — первый квартал 2023 года.
Ранее были информация о том, что Минтранс не нашел поставщиков для новых трамваев в Барнаул.