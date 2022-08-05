Электрический «Ларгус» хотят собирать в Ижевске. При этом, уточняет Autonews, выпуск «Весты» перенесут в Тольятти.
Пока точной информации об этом нет. Но известно, что «АвтоВАЗ» может выпускать до нескольких десятков тысяч Lada e-Largus ежегодно.
Как сообщает издание, на заводе будут производить 5- и 7-местные e-Largus. Кроме того, планируется выпуск коммерческого фургона.
«Ларгусы» оснастят:
- современной мультимедийной системой,
- камерой заднего вида,
- системой стабилизации,
- подушками безопасности,
- электрическим усилителем руля — вместо гидроусилителя.
Да. В Lada e-Largus будет АБС, или антиблокировочная система.
У 5- и 7-местных Lada e-Largus аккумулятора хватит на 350−400 километров, на одной зарядке, а у фургона — на 250 километров.
Сборка электромобиля начнется в 2023 году.
Первым новинку собирается купить глава Удмуртии Александр Бречалов.
«Готов разместить первую заявку на эту машину», — отметил он.
Также «АвтоВАЗ» будет выпускать Lada Granta с кондиционером и кроссовер Lada Vesta.