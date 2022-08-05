5 августа
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Автоновости

Новый электромобиль Lada представили в России. Чем его оснастят, и будет ли в нем АБС — обзор

Электромобиль Lada e-Largus будут производить в России. Какое у нового авто оснащение, какой в нем аккумулятор, и когда начнется выпуск новинки — в нашем обзоре.

"АвтоВАЗ" обновит дизайн универсала Lada Largus
"АвтоВАЗ" обновит дизайн универсала Lada Largus
autoreview.ru
1
Где хотят собирать e-Largus?

Электрический «Ларгус» хотят собирать в Ижевске. При этом, уточняет Autonews, выпуск «Весты» перенесут в Тольятти.

2
А сколько e-Largus будут выпускать за год?

Пока точной информации об этом нет. Но известно, что «АвтоВАЗ» может выпускать до нескольких десятков тысяч Lada e-Largus ежегодно.

3
Сколько человек поместятся в новый электромобиль?

Как сообщает издание, на заводе будут производить 5- и 7-местные e-Largus. Кроме того, планируется выпуск коммерческого фургона.

4
Комплектация: чем оснастят Lada e-Largus?

«Ларгусы» оснастят:

  • современной мультимедийной системой,
  • камерой заднего вида,
  • системой стабилизации,
  • подушками безопасности,
  • электрическим усилителем руля — вместо гидроусилителя.
5
Правда, что в e-Largus добавят АБС?

Да. В Lada e-Largus будет АБС, или антиблокировочная система.

6
На сколько хватит аккумулятора у e-Largus?

У 5- и 7-местных Lada e-Largus аккумулятора хватит на 350−400 километров, на одной зарядке, а у фургона — на 250 километров.

7
Когда начнут собирать e-Largus?

Сборка электромобиля начнется в 2023 году.

8
Кто купит e-Largus первым?

Первым новинку собирается купить глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Готов разместить первую заявку на эту машину», — отметил он.

Также «АвтоВАЗ» будет выпускать Lada Granta с кондиционером и кроссовер Lada Vesta.

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