«АвтоВАЗ» будет выпускать Lada Granta с кондиционером. Что об этом известно

Чем укомплектована новая Lada Granta?
«Помимо опционального кондиционера, в комплектацию Lada Granta Classic 2022 модельного года входят электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками», — цитирует «АвтоВАЗ» Autonews.
Сколько стоит Granta с «кондеем»?
Lada Granta с кондиционером стоит 745,9 тыс. рублей, а лифтбека — от 765,9 тыс. рублей.
Правда, что в Lada Granta нет подушек безопасности?
Да, правда. В Lada Granta Classic нет подушек безопасности. Однако установлен руль от Lada Priora.
Какая цена у «универсала»?
«Универсал» продают за 811,9 тыс. рублей.
А что нового в Lada Granta «универсал»?
Granta «универсал» будут продавать с 15-дюймовыми литыми дисками, регулировкой водительского сиденья по высоте и подогревом передних сидений.
Ранее «АвтоВАЗ» показал обновленную Lada Vesta. Чем оснастят кроссовер и каким будет его салон — в нашем обзоре.