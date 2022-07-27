27 июля
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Автоновости

«АвтоВАЗ» будет выпускать Lada Granta с кондиционером. Что об этом известно

Lada Granta с кондиционером начнут производить в России, сообщил «АвтоВАЗ». Как отмечают в компании, на эту модель приходится 80% продаж.

Lada Granta Cup
Lada Granta Cup
vk.com/ladagrantacup

Чем укомплектована новая Lada Granta?

«Помимо опционального кондиционера, в комплектацию Lada Granta Classic 2022 модельного года входят электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками», — цитирует «АвтоВАЗ» Autonews.

Сколько стоит Granta с «кондеем»?

Lada Granta с кондиционером стоит 745,9 тыс. рублей, а лифтбека — от 765,9 тыс. рублей.

Правда, что в Lada Granta нет подушек безопасности?

Да, правда. В Lada Granta Classic нет подушек безопасности. Однако установлен руль от Lada Priora.

Текущее поколение Lada Granta.
Текущее поколение Lada Granta.
avtosreda.ru.

Какая цена у «универсала»?

«Универсал» продают за 811,9 тыс. рублей.

А что нового в Lada Granta «универсал»?

Granta «универсал» будут продавать с 15-дюймовыми литыми дисками, регулировкой водительского сиденья по высоте и подогревом передних сидений.

Ранее «АвтоВАЗ» показал обновленную Lada Vesta. Чем оснастят кроссовер и каким будет его салон — в нашем обзоре.

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