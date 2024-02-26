Новый магазин сети «4Колеса» открывается в Барнауле

29 февраля 2024 года в Барнауле, по адресу: Проспект Космонавтов 10, открывается новый розничный магазин сети «4Колеса». Многие автомобилисты города уже положительно отреагировали на такую новость, поскольку компания занимается реализацией шин уже более 10 лет. За это время многие клиенты стали постоянными, и вопрос: «где купить хорошие зимние или летние шины в Барнауле?» перестал быть сложным или проблемным.