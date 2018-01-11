Новосибирцы собрали танк из двух автомобилей.

Видеоблогеры из Новосибирска сделали танк из задней части двух автомобилей, сообщают "НГС. Новости".
По словам ведущего проекта "Гараж 54" Владислава Барашенкова, он решил провести эксперимент после многочисленных просьб подписчиков. Мужчина отметил, что у него есть желание сделать так, чтобы конструкция могла двигаться.
Ведущий пообещал, что в ближайшее время "танк" усилят и установят на него электрические двигатели.
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