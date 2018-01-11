Новосибирцы собрали танк из двух автомобилей.

По словам ведущего проекта "Гараж 54" Владислава Барашенкова, он решил провести эксперимент после многочисленных просьб подписчиков. Мужчина отметил, что у него есть желание сделать так, чтобы конструкция могла двигаться.

Ведущий пообещал, что в ближайшее время "танк" усилят и установят на него электрические двигатели.

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