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Автоновости

Новую стоимость проезда в общественном транспорте определили в Барнауле

Новую стоимость проезда в общественном транспорте определили в Барнауле. Координационный совет установил экономически обоснованные тарифы, сообщают в городской мэрии.

Автобус №1 в Барнауле
Автобус №1 в Барнауле
fotobus.msk.ru

Перевозчики предоставили для рассмотрения документы, по которым проезд должен стоить 32−34 рубля, отметили в мэрии.

Комитет экономического развития провел экспертизу, подтвердившую рост расходов перевозчиков. Но «с учетом социальной значимости» вопроса повысить тариф решили до 30 рублей. При оплате наличными и картой.

Для экономии пассажиры, регулярно пользующиеся общественным транспортом, смогут подобрать тарифный план.

По «единому проездному» стоимость проезда увеличат на 1 рубль (до 24 рублей). Для школьников, студентов и пенсионеров по возрасту — также на 1 рубль (до 9−16 рублей), а по «электронному кошельку» — на 2 рубля (до 26 рублей).

Новые цены установят с 1 января 2023 года. Напомним, ранее перевозчики заявили о необходимости повысить тарифы до 45−60 рублей.

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