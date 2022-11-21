Повысить или не повысить. Что известно о поднятии цен на проезд в общественном транспорте в Барнауле

Городская администрация воздержалась от точных цифр.
Ранее барнаульские перевозчики просили поднять цены до 45−60 рублей — для них это наиболее выгодная стоимость.
Чтобы установить окончательную цену на проезд, администрация проверит документы, предоставленных пассажироперевозчиками города. А после будет исходить из решений координационного совета по ценообразованию.
Для перевозчиков это необходимо, чтобы покрыть все издержки и начать получать доход.
По их словам, большая часть средств уходит на топливо, запчасти для транспорта и техническое обслуживание.
Окончательное решение о стоимости проезда администрация города примет к концу ноября.
Да, похожая ситуация произошла в Бийске.
Мэрия получила документы о повышении цены проезда в общественном транспорте. Перевозчики также требуют поднять цены с 26 рублей до 43.