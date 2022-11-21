Повысить или не повысить. Что известно о поднятии цен на проезд в общественном транспорте в Барнауле

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На сколько поднимут цены на проезд?

Городская администрация воздержалась от точных цифр.

Ранее барнаульские перевозчики просили поднять цены до 45−60 рублей — для них это наиболее выгодная стоимость.

Чтобы установить окончательную цену на проезд, администрация проверит документы, предоставленных пассажироперевозчиками города. А после будет исходить из решений координационного совета по ценообразованию.