21 ноября
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Жизнь

Повысить или не повысить. Что известно о поднятии цен на проезд в общественном транспорте в Барнауле

Администрация города Барнаула получила документы о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте. Она разъяснила «Толку», как будет проходить процедура принятия решения.

Маршрутки в Барнауле.
Маршрутки в Барнауле.
barnaul.org
1
На сколько поднимут цены на проезд?

Городская администрация воздержалась от точных цифр.

Ранее барнаульские перевозчики просили поднять цены до 45−60 рублей — для них это наиболее выгодная стоимость.

Чтобы установить окончательную цену на проезд, администрация проверит документы, предоставленных пассажироперевозчиками города. А после будет исходить из решений координационного совета по ценообразованию.

Автобус 118э.
Автобус 118э.
barnaul.org
2
Зачем увеличивать стоимость проезда?

Для перевозчиков это необходимо, чтобы покрыть все издержки и начать получать доход.

По их словам, большая часть средств уходит на топливо, запчасти для транспорта и техническое обслуживание.

3
Когда решение примут?

Окончательное решение о стоимости проезда администрация города примет к концу ноября.

Маршрутка 77.
Маршрутка 77.
ССО.
4
Собираются ли поднять цены на проезд в соседних городах?

Да, похожая ситуация произошла в Бийске.

Мэрия получила документы о повышении цены проезда в общественном транспорте. Перевозчики также требуют поднять цены с 26 рублей до 43.

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