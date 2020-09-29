О новых штрафах предупредили российских автовладельцев

Разработанные в МВД поправки к правилам дорожного движения (ПДД) дают обоснования для введения новых штрафов для водителей.

Новые нормы позволят дорожным инспекторам штрафовать автомобилистов по статье 12.5 КоАП («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»).

Минимальная сумма взыскания — 500 рублей.

За что накажут

В проекте постановления вносятся изменения в перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства.

Так, предлагается наказывать за летнюю резину зимой и за шипованную — летом. А также — за отключение штатного очистителя фар, за нештатные ксеноновые лампы, за «подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления» и за «самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя», пишет Lenta.ru.

Проект будет находиться на стадии публичного обсуждения до 16 октября. Документ размещен на портале правовой информации.

Постановление вступит в силу 1 июня 2021 года.

Изменения в ПДД

Ранее о важных изменениях в ПДД, разработанных Минтрансом, рассказали россиянам. Среди них — исчезновение возможности стоянки и остановки на «островке безопасности», смягчение требований к тонировке, использование любых модификаций медицинской аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. Владельцы средств индивидуальной мобильности (СИМ) попадут в отдельную категорию участников дорожного движения. Детям до семи лет разрешат использовать их на тротуарах и в пешеходных зонах.