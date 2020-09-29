Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 сентября 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

О новых штрафах предупредили российских автовладельцев

Разработанные в МВД поправки к правилам дорожного движения (ПДД) дают обоснования для введения новых штрафов для водителей.

Автомобили в Барнауле
Автомобили в Барнауле
Станислав Филатов (vk.com/matador_gt)

Новые нормы позволят дорожным инспекторам штрафовать автомобилистов по статье 12.5 КоАП («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»).

Минимальная сумма взыскания — 500 рублей.

За что накажут

В проекте постановления вносятся изменения в перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства.

Так, предлагается наказывать за летнюю резину зимой и за шипованную — летом. А также — за отключение штатного очистителя фар, за нештатные ксеноновые лампы, за «подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления» и за «самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя», пишет Lenta.ru.

Проект будет находиться на стадии публичного обсуждения до 16 октября. Документ размещен на портале правовой информации.

Постановление вступит в силу 1 июня 2021 года.

Изменения в ПДД

Ранее о важных изменениях в ПДД, разработанных Минтрансом, рассказали россиянам. Среди них — исчезновение возможности стоянки и остановки на «островке безопасности», смягчение требований к тонировке, использование любых модификаций медицинской аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. Владельцы средств индивидуальной мобильности (СИМ) попадут в отдельную категорию участников дорожного движения. Детям до семи лет разрешат использовать их на тротуарах и в пешеходных зонах.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость