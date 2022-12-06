6 декабря
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Автоновости

О повышении стоимости билетов на поезда объявили в РЖД

Федеральная пассажирская компания, входящая в холдинг РЖД, повысит тарифы в купе, СВ и вагонах класса «люкс» поездов дальнего следования на 8,1% с января 2023 года.

Новые пригородные поезда.
Новые пригородные поезда.
Пресс-служба правительства региона.

Продажи билетов на поезда отправлением с 1 января начались 5 декабря. Рост цен ФАС уже согласовала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании объяснили, что стоимость билета зависит от сезона, спроса, дня недели и количества проданных мест.

Пассажирам во всех сегментах перевозок могут предлагать маркетинговые акции. Предположительно, они обеспечат населению транспортную доступность.

Ранее началась продажа билетов на новый ускоренный пригородный поезд «Барнаул-Славгород».

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