О повышении стоимости билетов на поезда объявили в РЖД

Продажи билетов на поезда отправлением с 1 января начались 5 декабря. Рост цен ФАС уже согласовала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
В компании объяснили, что стоимость билета зависит от сезона, спроса, дня недели и количества проданных мест.
Пассажирам во всех сегментах перевозок могут предлагать маркетинговые акции. Предположительно, они обеспечат населению транспортную доступность.
Ранее началась продажа билетов на новый ускоренный пригородный поезд «Барнаул-Славгород».
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!