О повышении стоимости билетов на поезда объявили в РЖД

Федеральная пассажирская компания, входящая в холдинг РЖД, повысит тарифы в купе, СВ и вагонах класса «люкс» поездов дальнего следования на 8,1% с января 2023 года.

Продажи билетов на поезда отправлением с 1 января начались 5 декабря. Рост цен ФАС уже согласовала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании объяснили, что стоимость билета зависит от сезона, спроса, дня недели и количества проданных мест.

Пассажирам во всех сегментах перевозок могут предлагать маркетинговые акции. Предположительно, они обеспечат населению транспортную доступность.

Ранее началась продажа билетов на новый ускоренный пригородный поезд «Барнаул-Славгород».