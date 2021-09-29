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Автоновости

О заметном росте цен на бензин в октябре предупредили автовладельцев

Глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС, объединяет владельцев независимых АЗС) Григорий Баженов ожидает, что цена бензина в рознице по итогам сентября-октября повысится на 25−30 коп.

АЗС, бензин.
АЗС, бензин.
CC0

«Мой прогноз заключается в том, что за сентябрь-октябрь где-то на 25−30 копеек будет рост», — цитирует Баженова РИА Новости.

Причиной сохраняющегося роста является убыточность работы розницы, так как оптовые цены сейчас примерно равны розничным, что вызвано увеличением экспортных нетбэков, считает эксперт.

«Нетбэки — это специальные индексы, которые показывают, сколько должен стоить товар, чтобы производителю было безразлично куда поставлять — на внутренний рынок или на экспорт. Чем выше нетбэк, тем сильнее растут внутренние оптовые цены. На рост нетбэков влияют цены на нефтепродукты на мировых рынках, курс рубля, значение акцизов, экспортные пошлины и затраты на логистику и перевалку», — указал Баженов.

28 сентября стоимость Аи-95 поднялась на 0,28% до 60,253 тыс. руб. за тонну, пишет «Росбалт». Бензин Аи-92 также продолжает дорожать.

В начале сентября цены на бензин упали впервые с сентября 2020 года, когда рухнули на целую копейку.

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