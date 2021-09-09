Цены на бензин упали впервые с сентября 2020 года, когда рухнули на целую копейку

Средние розничные цены на топливо за неделю с 30 августа по 6 сентября снизились впервые за год, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

За первую неделю сентября 2021 года бензин в России в среднем подешевел на 15 копеек — до 48,93 рубля за литр, а дизтопливо — на семь копеек (50,62).

В частности, цена на АИ-92 снизилась на 17 копеек (45,99 рубля за литр), на АИ-95 — на 16 копеек (49,82), на АИ-98 — на 8 копеек (57,57).

По данным Минэнерго, топливный рынок находился в сбалансированном состоянии, а ценовая ситуация продолжила улучшаться.

Кроме того, несмотря на ремонты на некоторых российских НПЗ, нефтяные компании полностью исполняли обязательства по насыщению внутреннего рынка топливом, а объем торгов на бирже значительно превышал нормативы ФАС и Минэнерго.

АЗС , бензин. CC0

«Вследствие этих факторов оптовые и розничные цены внутреннего рынка перешли к снижению <…> Производство топлива также держалось на повышенных уровнях», — пояснили в ведомстве.

Также заверили, что в дальнейшем розничные цены на топливо будут меняться темпами, близкими к уровню инфляции.

Последний раз цены на топливо в России снижались в сентябре 2020 года, когда бензин подешевел на одну копейку (до 45,74 рубля за литр), а дизтопливо — на две копейки (48,02).

За год бензин подорожал на 3,19 рубля — почти на 7%, дизтопливо выросло в цене на 2,6 рубля — на 5,4%.

Ранее эксперты рассказали, могут ли в России экстренно подскочить цены на бензин.