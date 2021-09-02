«Рисков нет». Могут ли в России экстренно подскочить цены на бензин

Роста ценников не предвидится.
«Мы сократили практически до нуля экспорт, хотя запрет на него не делали. Договорились с компанией „Сургутнефтегаз“, основным экспортером. Они весь объем бензина поставляют на внутренний рынок. Эти дополнительные меры помогли добиться, чтобы на бирже ушел ажиотаж, и цена частично скорректировалась», — цитирует издание Новака.
По словам вице-премьера, осенью цены на бензин станут еще более доступными. Связано это с осенним падением потребительского спроса.
«Поэтому не видим никаких рисков повышения цен и, наоборот, видим тенденцию к восстановлению оптово-розничного рынка», — уточнил он.
Средние потребительские цены на бензин в России со 2 по 8 августа выросли на 12 копеек и достигли 48,68 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 10 копеек — до 45,82 рубля за литр.
Бензин Аи-95 подорожал на 11 копеек — до 49,58 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 повысилась на 17 копеек — до 56,99 рубля за литр. Дизельное топливо «выросло» на 13 копеек — до 50,48 рубля за литр.