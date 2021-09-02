«Рисков нет». Могут ли в России экстренно подскочить цены на бензин

2 Что станет со стоимостью топлива?

По словам вице-премьера, осенью цены на бензин станут еще более доступными. Связано это с осенним падением потребительского спроса.

АЗС. Заправки. Бензин. Анна Зайкова , altapress.ru

«Поэтому не видим никаких рисков повышения цен и, наоборот, видим тенденцию к восстановлению оптово-розничного рынка», — уточнил он.