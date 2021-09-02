2 сентября 18°C
﻿
Жизнь

«Рисков нет». Могут ли в России экстренно подскочить цены на бензин

В России постепенно восстанавливается топливный рынок. Об этом сообщают Известия со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru
1 Вырастут ли цены на бензин?

Роста ценников не предвидится.

«Мы сократили практически до нуля экспорт, хотя запрет на него не делали. Договорились с компанией „Сургутнефтегаз“, основным экспортером. Они весь объем бензина поставляют на внутренний рынок. Эти дополнительные меры помогли добиться, чтобы на бирже ушел ажиотаж, и цена частично скорректировалась», — цитирует издание Новака.

2 Что станет со стоимостью топлива?

По словам вице-премьера, осенью цены на бензин станут еще более доступными. Связано это с осенним падением потребительского спроса.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Поэтому не видим никаких рисков повышения цен и, наоборот, видим тенденцию к восстановлению оптово-розничного рынка», — уточнил он.

3 Последний рост цен на топливо в стране

Средние потребительские цены на бензин в России со 2 по 8 августа выросли на 12 копеек и достигли 48,68 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 10 копеек — до 45,82 рубля за литр.

Бензин Аи-95 подорожал на 11 копеек — до 49,58 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 повысилась на 17 копеек — до 56,99 рубля за литр. Дизельное топливо «выросло» на 13 копеек — до 50,48 рубля за литр.

АЗС, бензин.
АЗС, бензин.
CC0
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость