Об опасности снега на машине предупредили автовладельцев

Выезжать на дорогу на не очищенном от снега автомобиле может быть опасно, предупредил автоэксперт Владимир Соловьев, сообщает « Радио Sputnik ».

Снег на крыше машины при резкой остановке закроет обзор, и водитель в самый неподходящий момент останется без возможности следить за ситуацией.

«Последствия могут быть самыми тяжелыми, вплоть до трагических», — отметил Соловьев.

И добавил — падающий с машины снег может помешать и другим водителям, которые едут следом.

По мнению автоэксперта, снег на крыше повышает расход топлива. Из-за неочищенных заносов машина несет на себе лишний вес, что сказывается на ее состоянии. Кроме того, с большим количеством снега на крыше водителю сложнее маневрировать, и он рискует застрять на парковке, пишет Lenta.ru.

Ранее сухогруз привез в Россию японские автомобили под ледяной коркой.