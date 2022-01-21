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Автоновости

Об опасности снега на машине предупредили автовладельцев

Выезжать на дорогу на не очищенном от снега автомобиле может быть опасно, предупредил автоэксперт Владимир Соловьев, сообщает «Радио Sputnik».

Метель. Автомобили зимой.
Метель. Автомобили зимой.
altapress.ru

Снег на крыше машины при резкой остановке закроет обзор, и водитель в самый неподходящий момент останется без возможности следить за ситуацией.

«Последствия могут быть самыми тяжелыми, вплоть до трагических», — отметил Соловьев.

И добавил — падающий с машины снег может помешать и другим водителям, которые едут следом.

По мнению автоэксперта, снег на крыше повышает расход топлива. Из-за неочищенных заносов машина несет на себе лишний вес, что сказывается на ее состоянии. Кроме того, с большим количеством снега на крыше водителю сложнее маневрировать, и он рискует застрять на парковке, пишет Lenta.ru.

Ранее сухогруз привез в Россию японские автомобили под ледяной коркой.

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