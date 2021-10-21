Подержанные автомобили стали дороже новых за рубежом

В Великобритании цены на автомобили с пробегом стали выше, чем на новые, сообщает « Ридус » со ссылкой на данные Auto Trader Group.

Аналитики выяснили, что за неделю с 11 октября британцы потратили на покупку б/у машин на 25% больше денег, чем за этот же период в прошлом году.

Среди причин скачка цен — высокий спрос и низкое количество дилерских автомобилей, доступных к покупке. Кроме того, стоимость резко возросла из-за «полупроводникового» кризиса из-за остановок производства чипов в Юго-Восточной Азии (в связи с COVID-19).

В ближайшее время спад цен не предвидится, заверил руководитель отдела аналитики Auto Trader Group Ричард Уокер.

Напомним, недавно 18 производителей подняли цены на авто в России.