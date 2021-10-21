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Автоновости

Подержанные автомобили стали дороже новых за рубежом

В Великобритании цены на автомобили с пробегом стали выше, чем на новые, сообщает «Ридус» со ссылкой на данные Auto Trader Group.

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.

Аналитики выяснили, что за неделю с 11 октября британцы потратили на покупку б/у машин на 25% больше денег, чем за этот же период в прошлом году.

Среди причин скачка цен — высокий спрос и низкое количество дилерских автомобилей, доступных к покупке. Кроме того, стоимость резко возросла из-за «полупроводникового» кризиса из-за остановок производства чипов в Юго-Восточной Азии (в связи с COVID-19).

В ближайшее время спад цен не предвидится, заверил руководитель отдела аналитики Auto Trader Group Ричард Уокер.

Напомним, недавно 18 производителей подняли цены на авто в России.

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