В Барнауле на нескольких улицах с 8 ноября запретят оставлять автомобили

Ограничение будет действовать преимущественно в ночное время на участках:
- малая проезжая часть улицы Малахова, от проезда Северного-Власихинского до улицы Балтийской;
- улица Островского, от улицы Антона Петрова до улицы Новгородской;
- малая проезжая часть Павловского тракта, от улицы Попова до улицы Шумакова;
- улица Тимуровская, от улицы Эмилии Алексеевой до проспекта Космонавтов;
- улица Георгия Исакова, от улицы Малахова до улицы Покровской;
- улица 40 лет Октября, от улицы Петра Сухова до проспекта Космонавтов;
- нечетная сторона улицы Молодежной, в районе здания № 3;
- нечетная сторона улицы Молодежной, от здания № 108а по проспекту Комсомольскому до проспекта Сибирского;
- четная сторона проспекта Строителей, от проспекта Ленина до площади Победы (Строителей, 4, Строителей — Деповская);
- улица Северо-Западная, в районе здания № 12 по улице 80 Гвардейской Дивизии;
- нечетная сторона улицы Чудненко, от дома № 5 до дома № 187 по проспекту Ленина;
- улица Чеглецова, от проспекта Ленина до улицы 80 Гвардейской Дивизии;
- малая проезжая часть улицы Малахова, в районе строения № 62;
- нечетная сторона Южного Власихинского проезда, от улицы Шумакова до улицы Лазурной;
- улица Малахова, от улицы Германа Титова до проспекта Космонавтов;
- нечетная сторона улицы Молодежной, от проспекта Ленина до строения № 7 по улице Молодежной;
- нечетная проезжая часть улицы Шевченко, от проспекта Ленина до проспекта Комсомольского.
Также с 8 ноября начнут работы по установке дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку на следующих участках:
- улица 1905 года: от здания № 53а по улице Профинтерна до улицы Профинтерна;
- улица Взлетная: от улицы Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского
- улица Солнечная Поляна: от дома № 305в по Павловскому тракту до Павловского тракта.