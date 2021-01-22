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Автоновости

Обиженный сибиряк поджег Lexus, который едва его не сбил на пешеходном переходе

Житель Красноярска из мести ночью поджег дорогостоящий автомобиль, с водителем которого он ранее поругался, сообщает «Проспект Мира».

Житель Красноярска поджег Lexus.
Житель Красноярска поджег Lexus.
vk.com/kraschp.

22-летний красноярец переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его едва не сбил автомобиль Lexus.

«После пешеход и водитель поругались», — рассказали в местной полиции.

Спустя месяц обвиняемый увидел машину на парковке возле одного из домов и решил отомстить.

«В июле 2020 года он облил капот машины бензином и поджег», — отметили в МВД.

Ущерб составил около 1,5 млн рублей. Молодого человека задержали и возбудили уголовное дело.

Теперь красноярцу грозит до 5 лет лишения свободы за «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее в Барнауле в суд передали дело поджигателя продавца вил, которого мужчина облил бензином после ссоры на рынке.

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