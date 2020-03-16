Обновленный трамвай сошел с рельсов в Барнауле

ЧП произошло на пересечении ул. Анатолия и Челюскинцев. Трамвай уже поставили на рельсы и он уехал.
Как отметил очевидец, он был полностью отремонтированный.
«То, что он отремонтированный, а рельсы нет, не спасет его», — комментируют горожане.
Как ранее писал altapress.ru, паблик «Барнаульский горэлектротранспорт» инициировал обсуждение строительства трамвайной перемычки между ул. Челюскинцев до пр. Красноармейского. В сообществе полагают, что администрация Барнаула могла бы заявить этот проект для участия в одной из федеральных программ.
Еще раньше стало известно, что Барнаул вошел в список на реконструкцию транспортной сети, за который борются Минтранс и госкорпорация ВЭБ.