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Обновленный трамвай сошел с рельсов в Барнауле

В Барнауле утром 16 марта с рельсов сошел трамвай. Свидетели опубликовали фото в группе «Инцидент Барнаул». Барнаульцы подчеркивают, что трамвай недавно отремонтировали.

В Барнауле трамвай сошел с рельсов.
В Барнауле трамвай сошел с рельсов.
"Инцидент Барнаул"

ЧП произошло на пересечении ул. Анатолия и Челюскинцев. Трамвай уже поставили на рельсы и он уехал.

Как отметил очевидец, он был полностью отремонтированный.

«То, что он отремонтированный, а рельсы нет, не спасет его», — комментируют горожане.

Как ранее писал altapress.ru, паблик «Барнаульский горэлектротранспорт» инициировал обсуждение строительства трамвайной перемычки между ул. Челюскинцев до пр. Красноармейского. В сообществе полагают, что администрация Барнаула могла бы заявить этот проект для участия в одной из федеральных программ.

Еще раньше стало известно, что Барнаул вошел в список на реконструкцию транспортной сети, за который борются Минтранс и госкорпорация ВЭБ.

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