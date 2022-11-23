23 ноября
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Автоновости

Обрати внимание, пригнан из Германии. Что за авто-немца продают за 2,4 млн рублей в Алтайском крае

Toyota C-HR 2018 года выпуска прямиком из Германии продают за 2,4 млн рублей в Заринске. Автомобиль без пробега по России. Объявление размещено на drom.ru.

Toyota C-HR 2018 года выпуска за 2,4 млн рублей
Toyota C-HR 2018 года выпуска за 2,4 млн рублей
Drom.ru

Toyota C-HR делали под заказ в Германии, там его и обслуживали на протяжении четырех лет. У него была только одна хозяйка. Он исколесил немало немецких дорог. Его пробег без РФ — 49,5 тыс. км.

У автомобиля кузов белого цвета с неоновыми зелеными вставками. Салон отделан тканью. В нем установили адаптивный круиз-контроль, мультимедийный компьютер и Bluetooth.

Для безопасности в Toyota C-HR есть системы распознавания дорожных знаков, курсовой устойчивости, контроля полосы, а также предотвращения столкновения/

У автомобиля гибридный двигатель на 1,8 л, коробка передач — вариатор. По паспорту, он расходует 4 л в городе и 3,4 л на трассе. Его мощность — 98 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется за 11 секунд.

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