Очевидцы сняли на видео, как на алтайской трассе полыхает грузовик

На видео запечатлено, как огнем охвачена кабина автомобиля. Пользователи в комментариях сообщили, что инцидент произошел на Беловском своротке.
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5 сентября на трассе Барнаул — Бийск загорелся грузовик. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Бийск».
На видео запечатлено, как огнем охвачена кабина автомобиля. Пользователи в комментариях сообщили, что инцидент произошел на Беловском своротке.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter