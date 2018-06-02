Автоновости

Очевидцы: в Барнауле после ДТП "Волга" вылетела на пути, образовалась пробка

Сегодня, 11:52.
Автоновости

В Барнауле утром 2 июня автомобиль "Волга" вылетел на трамвайные пути, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".

Очевидцы: в Барнауле вылетевшая на пути "Волга" парализовала движение трамваев.
Очевидцы: в Барнауле вылетевшая на пути "Волга" парализовала движение трамваев. Фото : Антон Косулин в vk.com/barneos22.

"Волга" застряла на путях на пересечении улицы Гоголя и Красноармейского проспекта.  По словам свидетелей инцидента, произошло ДТП с участием грузовика Daewoo, автомобиля BMW и "Волги". Отечественная легковушка уходила от столкновения и выехала на пути. О пострадавших не сообщается.

Очевидцы пишут, что парализовано движение трамваев в сторону площади Спартака.

На месте ДТП образовалась серьезная пробка. На некоторых участках Красноармейского проспекта скорость автомобилей не превышает 7 км/ч.

Пробка 2 июня.
Пробка 2 июня.

Напомним, в Барнауле утром 21 мая автомобиль Toyota  столкнулся с трамваем.

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