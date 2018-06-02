Очевидцы: в Барнауле после ДТП "Волга" вылетела на пути, образовалась пробка

"Волга" застряла на путях на пересечении улицы Гоголя и Красноармейского проспекта. По словам свидетелей инцидента, произошло ДТП с участием грузовика Daewoo, автомобиля BMW и "Волги". Отечественная легковушка уходила от столкновения и выехала на пути. О пострадавших не сообщается.

Очевидцы пишут, что парализовано движение трамваев в сторону площади Спартака.

На месте ДТП образовалась серьезная пробка. На некоторых участках Красноармейского проспекта скорость автомобилей не превышает 7 км/ч.

Напомним, в Барнауле утром 21 мая автомобиль Toyota столкнулся с трамваем.

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