Очевидцы: В Барнауле трамвай протаранил Toyota.

Свидетели ДТП пишут, что оно произошло на улице Антона Петрова в районе остановки "Островского".

По словам очевидцев, водитель автомобиля Toyota Ipsum выехал на разворот на пути. В этот момент машину протаранил трамвай. О пострадавших не сообщается. Движение трамваев временно парализовано.

На снимках с места аварии видно, что от удара у Toyota смяло переднюю часть. На земле валяется бампер.

Напомним, в Барнауле 20 мая автомобиль выбросило на трамвайные рельсы.

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