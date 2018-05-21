Очевидцы: В Барнауле трамвай протаранил Toyota.

В Барнауле утром 21 мая автомобиль столкнулся с трамваем, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Свидетели ДТП пишут, что оно произошло на улице Антона Петрова в районе остановки "Островского".
По словам очевидцев, водитель автомобиля Toyota Ipsum выехал на разворот на пути. В этот момент машину протаранил трамвай. О пострадавших не сообщается. Движение трамваев временно парализовано.
На снимках с места аварии видно, что от удара у Toyota смяло переднюю часть. На земле валяется бампер.
Напомним, в Барнауле 20 мая автомобиль выбросило на трамвайные рельсы.
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