Автоновости

Очевидцы: в Барнауле у автомобиля на ходу упал груз и порвал провода

Сегодня, 17:12.
Автоновости

В Барнауле днем 22 мая автомобиль задел провода и потерял груз, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".

ЧП произошло на улице Попова. У машины оторвало крепление и груз упал на проезжую часть. По словам очевидцев, при падении были порваны трамвайные провода.

На месте работает аварийная бригада, образовалась пробка. Движение трамваев временно парализовано.

Свидетели ЧП пишут, что полиция временно перекрыла движение по улице Попова в сторону Павловского тракта в районе улицы 280-летия Барнаула.

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