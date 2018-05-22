Очевидцы: в Барнауле у автомобиля на ходу упал груз и порвал провода. Фото : Андрей Григорьевский в vk.com/barneos22. Очевидцы: в Барнауле у автомобиля на ходу упал груз и порвал провода. Фото : Данил Кашин в vk.com/barneos22. Очевидцы: в Барнауле у автомобиля на ходу упал груз и порвал провода. Фото : Данил Кашин в vk.com/barneos22.

ЧП произошло на улице Попова. У машины оторвало крепление и груз упал на проезжую часть. По словам очевидцев, при падении были порваны трамвайные провода.

На месте работает аварийная бригада, образовалась пробка. Движение трамваев временно парализовано.

Свидетели ЧП пишут, что полиция временно перекрыла движение по улице Попова в сторону Павловского тракта в районе улицы 280-летия Барнаула.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.