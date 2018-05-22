В Барнауле ищут водителя, который сбил пешехода и уехал

ДТП произошло в 18:45 на пересечении улиц А.Петрова и Малахова. Известно, что человека сбил автомобиль красного цвета. В номере есть буквы и цифры А970, 22 регион.

Всех, кто что-либо знает о случившемся просят звонить по телефонам: 393-605, 393-544, или 391-090, 393-555, или 02.

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