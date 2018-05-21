На Алтае ВАЗ сбил 17-летнего парня.

В Горно-Алтайске 19 мая автомобиль ВАЗ-21140 сбил юношу, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло около 20:20 часов на проспекте Коммунистическом. Автомобиль ВАЗ-21140 под управлением 52-летнего жителя Онгудайского района наехал на пешехода. Юноша переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 17-летнего парня с полученными травмами госпитализировали. Тестирование показало, что водитель был трезв.
Напомним, 20 мая на Алтае перевернувшийся бензовоз повис над пропастью.
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