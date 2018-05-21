В Барнауле жестко столкнулись Volkswagen и Toyota. Двух человек госпитализировали

В Барнауле днем 21 мая столкнулись автомобили Volkswagen Touareg и Toyota RAV4, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
ДТП произошло на Правобережном тракте перед постом ДПС. На снимках с места ЧП видно, что автомобили получили серьезные повреждения. От удара у них смяло передние части. Свидетели ДТП пишут, что у Volkswagen сработала подушка безопасности, а у Toyota — нет.
По словам очевидцев, в ДТП пострадали два человека, их увезли в больницу. У одного из них подозрение на перелом руки.
В пресс-службе барнаульской ГИБДД altapress.ru подтвердили факт ДТП. На месте аварии работают сотрудники ДПС. Точная информация о пострадавших будет позднее.
Как рассказали в краевом управлении МВД, авария произошла в 15:30 на Правобережном тракте около здания № 31. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Toyota получили телесные повреждения, их на "скорой" отправили в городскую больницу № 1, где и госпитализировали.
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