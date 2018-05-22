В Кузбассе БелАЗ, которым управляла женщина, раздавил КамАЗ

В Кемеровской области произошло необычное ДТП. 38-летняя женщина, управлявшая БелАЗом не заметила едущий рядом КамАЗ. В результате 130-тонный белорусский самосвал наехал на кабину российского грузовика, сообщает РИА Новости.
БелАЗ заправлялся из автоцистерны, установленной на том самом КамАЗе. В результате аварии никто из людей не пострадал.
ДТП случилось в Киселевске на технологической дороге местного угольного предприятия.
Прошла мимо и не заметила:— kamenskiy evgeny (@odikov) 21 мая 2018 г.
На кузбасском разрезе женщина за рулем БелАЗа раздавила бензовоз pic.twitter.com/AJLtxAzEQf
В ГИБДД составили административный протокол по статье "Нарушение правил маневрирования". Виновнице назначили штраф в размере 500 рублей.
Ранее СМИ писали, что в Кузбассе появилась первая женщина, управляющая углевозом БелАЗ-75131. Говорилось, что Евгения Горелкина — водитель с многолетним стажем и богатым опытом управления автомобилями различной мощности, от "Волги" до КамАЗа. Однако неизвестно, была ли за рулем попавшего в ДТП БелАЗа именно эта водитель.
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