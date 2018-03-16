Очевидцы: в Барнауле водителю "Яндекс.Такси" стало плохо за рулем

В Барнауле 16 марта водителю такси стало плохо за рулем, сообщают очевидцы в группе "Инцидент.Барнаул".
Очевидцы: в Барнауле водителю стало плохо за рулем. Фото : Татьяна в vk.com/incident_brn.
Очевидцы: в Барнауле водителю стало плохо за рулем. Фото : Татьяна в vk.com/incident_brn.
Очевидцы: в Барнауле водителю стало плохо за рулем. Фото : Татьяна в vk.com/incident_brn.
Машину обнаружили на улице Островского. По словам очевидцев водителю стало плохо, он был без сознания. По другой информации, мужчина скончался.
На снимках с места происшествия видно, что рядом с машиной находятся полицейские. Подробности будут известны позже.
В пресс-службе барнаульской ГИБДД altapress.ru рассказали, что к ним пока не поступала информация об этом происшествии.
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