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Автоновости

Одну из крупнейших алтайских трасс хотят передать федералам в 2019 году

Региональную трассу Барнаул — Кулунда — граница с Казахстаном могут передать в федеральное ведение уже в этом году. Такое предположение, по данным altapress.ru, председатель краевого заксобрания (АКЗС) Александр Романенко высказал 13 февраля в Славгороде на встрече с местными депутатами.

Ремонт дорог в Алтайском крае
Ремонт дорог в Алтайском крае
Иван Кузьмин

Речь идет о 383 км трассы, идущей по маршруту Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Родино — Кулунда — граница с Казахстаном.

О том, что край обратился в Росавтодор с просьбой перевести дорогу в федеральное подчинение, стало известно в начале прошлого года, об этом сообщил тогда губернатор Александр Карлин.

Федерация в ответ вышла со встречным предложением: сэкономленные средства регион должен будет направить на строительство автомагистралей, интересных федеральному центру на территории края.

Трасса &quot;Павловск — Ребриха — Буканское&quot;, до ремонта.
Трасса «Павловск — Ребриха — Буканское», до ремонта.
altdor.ru

Как сообщил Романенко депутатам, если все пойдет по плану, то в этом году трассу передадут на федеральный уровень. И тогда это нормативы на содержание дороги, ее ремонт изменятся кардинальным образом.

Сам спикер АКЗС признал, что качество трассы оставляет желать лучшего и что до Мамонтова ехать еще можно, а потом хочется развернуться обратно.

Примечательно, что тема качества этой трассы возникла после выступления главврача Славгородской больницы Дмитрия Григоровича, который объяснил, что маршруты эвакуации пациентов в Барнаул «вызывают вопросы». По его словам, проезд на медицинском транспорте до Барнаула, а он занимает не менее 8 часов, «это непростое испытание». Например, для беременных, которых везут в перинатальный центр «Дар».

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