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Автоновости

«Опасный» пешеходный переход в Барнауле «причесали» и сделали безопаснее

В краевой столице на пересечении улиц Западная 1-я и Петра Сухова привели в порядок заросший пешеходный переход. Три дня назад на потенциально опасную «Зебру» в социальных сетях пожаловались горожане. На сигнал жителей отреагировали в городской Госавтоинспекции.

Пешеходный переход, зебра.
Пешеходный переход, зебра.
altapress.ru

Сообщение о потенциально опасном переходе появилось в одном из интернет-пабликов. Жительница города попросила обратить внимание на «пешеходник» на пересечении улиц Западная 1-я и Петра Сухова. По ее мнению тот «оставляет желать лучшего».

Женщину возмутило, что в городе большое внимание уделяется лишь «Зебрам», расположенным рядом со школами. Тем временем, «опасным» переходом тоже пользуются дети. Жительница выразила опасение, что на участок, наверняка, обратят внимание лишь после того, как что-то случится.

Пешеходный переход.
Пешеходный переход.
СС0

Сейчас кусты, загораживающие обзор, обрезаны. А на дорогу в месте перехода нанесена свежая горизонтальная разметка — «Зебра». Об этом altapress.ru сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Барнаулу.

Работы провел владелец улично-дорожной сети — комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи краевой столицы.

После сигнала граждан отделение дорожной инспекции и организации дорожного движения городской Госавтоинспекции выдало ведомству предписание о необходимости привести в порядок данный участок. Работы были проведены в установленные законодательством сроки.

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