Опубликован список всех автодорог Алтайского края, где введено ограничение для движения

Минтранс Алтайского края опубликовал полный список автодорог, где из-за плохих погодных условий действуют ограничения для передвижения автотранспорта.

Проезд для всех видов транспорта закрыт по следующим трассам:

Мамонтово — Солоновка- а/д А-322, с 0 км по 40 км, Новочихинский район;

Новичиха — Поломошное — Лобаниха — Клепичиха, с 0 км по 42 км, Новичихинский район.

Перекрыты дороги:

Павловск — Колыванское — Ракиты — Топчиха , с 41 км по 67 км;

с 41 км по 67 км; Топчиха — Чистюнька — а/д К-13 , с 17 км по 44 км;

с 17 км по 44 км; Чистюнька — Володарка — причал , с 0 км по 32 км;

с 0 км по 32 км; Топчиха — Парфеново — Песчаное , с 0 км по 44 км;

с 0 км по 44 км; Топчиха — Хабазино — Краснаярка — Нагорный , с 0 км по 33 км;

с 0 км по 33 км; Топчиха — Переясловка — Труд , с 0 км по 14 км;

с 0 км по 14 км; Макарьевка — Лаврентьевка , с 0 км по 9 км;

с 0 км по 9 км; Ракиты — Сидоровка — Чаячье , с 0 км по 7 км;

с 0 км по 7 км; Колпаково — Победим — Степной , с 0 км по 15 км;

с 0 км по 15 км; Победим — Зеленый , с 0 км по 4 км;

с 0 км по 4 км; Подъезд к пос. Комариха , с 0 км по 9 км;

с 0 км по 9 км; Подъезд к пос. Ульяновский , с 0 км по 3 км;

с 0 км по 3 км; Подъезд к пос. Крутиха , с 0 км по 10 км;

с 0 км по 10 км; Подъезд к с. Зимино , с 0 км по 4 км;

с 0 км по 4 км; Подъезд к пос. Кировскому , с 0 км по 2 км;

с 0 км по 2 км; Подъезд к пос. Садовому , с 0 км по 0,5 км;

с 0 км по 0,5 км; Подъезд к пос. Топольному , с 0 км по 3,5 км;

с 0 км по 3,5 км; Подъезд к с. Покровка , с 0 км по 5 км;

с 0 км по 5 км; Подъезд к с. Ключи , с 0 км по 6,8 км;

с 0 км по 6,8 км; Подъезд к с. Михайловка , с 0 км по 0,8 км;

с 0 км по 0,8 км; Батурово — Киприно — Юдиха с 0 км по 40 км;

Алейск — Петропавловское — Смоленское , от Алейска до с. Краснодарское;

от Алейска до с. Краснодарское; Алейск — Чарышское , вся трасса;

вся трасса; А-322 — Горняк — Староалейское , от Горняка до с. Староалейское.

от Горняка до с. Староалейское. Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан , от с. Поспелиха до гр. Республики Казахстан;

от с. Поспелиха до гр. Республики Казахстан; Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области , от Змеиногорска до Рубцовска.

На дорогах Алтайского края работают около 400 единиц техники. Рекомендовано при возможности отказаться от дальних поездок!

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: ( 3852) 36−31−69 , 8−800−222−3169;

3852) 36−31−69 8−800−222−3169; дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: ( 3852) 63−14−59;

3852) 63−14−59; дежурный службы МЧС: ( 3852) 20−26−10, ( 3852) 202−621 ( принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

3852) 20−26−10, 3852) 202−621 принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона); дежурный УГИБДД: ( 3852) 39−35−86.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжении о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил предупреждения и ликвидации ЧС.

Особый режим действует с 23 января.

Все силы и средства, службы и ведомства края должны быть готовы, если произойдут чрезвычайные ситуации из-за непогоды.