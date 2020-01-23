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Автоновости

Опубликован список всех автодорог Алтайского края, где введено ограничение для движения

Минтранс Алтайского края опубликовал полный список автодорог, где из-за плохих погодных условий действуют ограничения для передвижения автотранспорта.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

Проезд для всех видов транспорта закрыт по следующим трассам:

Мамонтово — Солоновка- а/д А-322, с 0 км по 40 км, Новочихинский район;

Новичиха — Поломошное — Лобаниха — Клепичиха, с 0 км по 42 км, Новичихинский район.

Перекрыты дороги:

  • Павловск — Колыванское — Ракиты — Топчиха, с 41 км по 67 км;
  • Топчиха — Чистюнька — а/д К-13, с 17 км по 44 км;
  • Чистюнька — Володарка — причал, с 0 км по 32 км;
  • Топчиха — Парфеново — Песчаное, с 0 км по 44 км;
  • Топчиха — Хабазино — Краснаярка — Нагорный, с 0 км по 33 км;
  • Топчиха — Переясловка — Труд, с 0 км по 14 км;
  • Макарьевка — Лаврентьевка, с 0 км по 9 км;
  • Ракиты — Сидоровка — Чаячье, с 0 км по 7 км;
  • Колпаково — Победим — Степной, с 0 км по 15 км;
  • Победим — Зеленый, с 0 км по 4 км;
  • Подъезд к пос. Комариха, с 0 км по 9 км;
  • Подъезд к пос. Ульяновский, с 0 км по 3 км;
  • Подъезд к пос. Крутиха, с 0 км по 10 км;
  • Подъезд к с. Зимино, с 0 км по 4 км;
  • Подъезд к пос. Кировскому, с 0 км по 2 км;
  • Подъезд к пос. Садовому, с 0 км по 0,5 км;
  • Подъезд к пос. Топольному, с 0 км по 3,5 км;
  • Подъезд к с. Покровка, с 0 км по 5 км;
  • Подъезд к с. Ключи, с 0 км по 6,8 км;
  • Подъезд к с. Михайловка, с 0 км по 0,8 км;
  • Батурово — Киприно — Юдиха с 0 км по 40 км;
  • Алейск — Петропавловское — Смоленское, от Алейска до с. Краснодарское;
  • Алейск — Чарышское, вся трасса;
  • А-322 — Горняк — Староалейское, от Горняка до с. Староалейское.
  • Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан, от с. Поспелиха до гр. Республики Казахстан;
  • Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска.

На дорогах Алтайского края работают около 400 единиц техники. Рекомендовано при возможности отказаться от дальних поездок!

Телефоны диспетчерских служб:

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
  • дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10, (3852) 202−621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжении о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил предупреждения и ликвидации ЧС.

Особый режим действует с 23 января.

Все силы и средства, службы и ведомства края должны быть готовы, если произойдут чрезвычайные ситуации из-за непогоды.

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