Опубликовано видео, как китайский таксист на ходу остановил неуправляемую машину

Водитель «сбежавшего» авто не поставил машину на тормоз. Машина начала катиться. Внутри на заднем сидении находились пассажиры — пожилой мужчина и ребенок.
Everyday heroes: This cab driver runs barefoot to bring a runaway car under control in Yichang, China pic.twitter.com/koZYpAWkyI— China Xinhua News (@XHNews) 24 июля 2019 г.
Увидев неуправляемый автомобиль, таксист выскочил из своей машины и бросился вдогонку, пишет mail.ru.
По дороге он потерял обувь, но продолжил погоню босиком. Пробежав около 200 метров, таксист сумел забраться в автомобиль и остановить его.