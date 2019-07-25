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25 июля
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Автоновости

Опубликовано видео, как китайский таксист на ходу остановил неуправляемую машину

Водитель такси в китайском городе Ичан догнал неуправляемый автомобиль, на ходу запрыгнул за руль и остановил машину.

Такси.
Такси.
Анна Зайкова

Водитель «сбежавшего» авто не поставил машину на тормоз. Машина начала катиться. Внутри на заднем сидении находились пассажиры — пожилой мужчина и ребенок.

Увидев неуправляемый автомобиль, таксист выскочил из своей машины и бросился вдогонку, пишет mail.ru.

По дороге он потерял обувь, но продолжил погоню босиком. Пробежав около 200 метров, таксист сумел забраться в автомобиль и остановить его.

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