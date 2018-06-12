"Пора домой": автомобилисты сообщают о километровых пробках по дороге из Горного в Барнаул

На разных участках трассы из Горного Алтая в сторону Барнаула образовались заторы. Пользователи сообщества Barnaul22 сообщают как минимум о двух серьезных пробках. Движение по ним очень плотное и медленное.
В частности, затруднено движение от села Карлушки до Маймы с Горном Алтае. Есть проблемы и перед селом Сростки в Бийском районе. Здесь машины скопились в большую пробку длиной пять километров из-за ремонта дороги.
Движение в данном направлении традиционно затрудняется в конце выходных из-за большого потока машин с отдыхающими. В этой связи пользователи советуют либо выезжать рано утром, либо поздно вечером, чтобы не мучать себя долгой поездкой.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.