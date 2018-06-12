"Пора домой": автомобилисты сообщают о километровых пробках по дороге из Горного в Барнаул

Пробка. Фото : СС0. Пробки по дороге из Горного Алтая. 12 июля . Фото : barneo22.ru. Пробки по дороге из Горного Алтая. 12 июля . Фото : barneo22.ru.

В частности, затруднено движение от села Карлушки до Маймы с Горном Алтае. Есть проблемы и перед селом Сростки в Бийском районе. Здесь машины скопились в большую пробку длиной пять километров из-за ремонта дороги.

Движение в данном направлении традиционно затрудняется в конце выходных из-за большого потока машин с отдыхающими. В этой связи пользователи советуют либо выезжать рано утром, либо поздно вечером, чтобы не мучать себя долгой поездкой.

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