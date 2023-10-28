28 октября
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Автоновости

Оранжевый - хит сезона. Что за электрическую красотку продают за 7,4 млн рублей в Барнауле

Новенький Zeekr 001 2023 года выпуска продают в Барнауле за 7,4 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

Оранжевый - хит сезона. Что за электрическую красотку продают за 7,4 млн рублей в Барнауле.
Оранжевый - хит сезона. Что за электрическую красотку продают за 7,4 млн рублей в Барнауле.
drom.ru

С каждым годом мировой автопром все сильнее уходит в сторону производства электромобилей, постепенно смещая фокус с оборудованных ДВС машин на экологичный вид транспорта. Особенно в этом преуспевают китайские производители.

Так, Zeekr – суббренд электромобилей премиум-класса от концерна Geely.

Интересное нововведение

По периметру электромобиля расположено 13 камер с разными функциями: помощь при парковке, круговой обзор, автопилот и прочее. Еще две камеры – в салоне, одна из которых выполняет функцию Face ID. С ее помощью система может запомнить до 10 лиц. Владелец электрокара может дать каждому пользователю определенные права.

Также в автомобиле есть 12 ультразвуковых ближних радаров, которые зондируют местность.

Кстати, в машине вся информация с экрана проецируется на лобовое стекло, чтобы водителю не приходилось отвлекаться от дороги.

Внутренняя отделка Zeekr 001 тоже не уступает западным премиальным брендам – благодаря алькантаре и коже наппа тактильные ощущения и комфорт не отличаются от тех, что дарят топовые машины вроде S-класса Mercedes-Benz.

Отмечается, что ручки массивных дверей - утопленные.

Интересная деталь: панорамное стекло в крыше затемнено, но при этом не открывается. Соответственно, люком назвать его нельзя из-за отсутствия электропривода. В дополнительном пакете можно регулировать прозрачность самого стекла.

В меру жесткие сиденья обиты плотной экокожей — дорогой и качественной на ощупь.

Сочный оранжевый цвет придает электрокару больший колорит. Такая машина точно не оставит вас без внимания.

У Zeekr автоматическая коробка передач, электрический двигатель и 536 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за огромную Toyota с красным салоном продают в Барнауле за 17,5 млн рублей.

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