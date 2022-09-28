Willis MB — джип армии США. В СССР их поставляли по ленд-лизу. Он прошел Великую Отечественную войну и остался в рабочем состоянии.
За это время кузов не сгнил и остался в порядке. Лобовое стекло целое, поднимается и опускается. Мосты и ходовая — оригинальные.
Владелец поставил в автомобиль двигатель от ГАЗ-69 и новую панель приборов.
Джип имеет бензиновый двигатель на 2,2 л, механическую коробку передач и 60 лошадиных сил. За все эти годы он проехал немного-немало 100 тыс. км.
«Стоит очень давно, поэтому, чтобы он поехал, нужно с ним позаниматься», — предупреждает продавец.
Хозяин джипа согласен обменять его на мотоцикл.