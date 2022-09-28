Джип Willys MB 1941 года выпуска продается за 300 тыс. рублей в Горно-Алтайске (Республика Алтай). Объявление размещено на «Авито».

Willys MB, 1941 года выпуска за 300 тыс. рублей

Willis MB — джип армии США. В СССР их поставляли по ленд-лизу. Он прошел Великую Отечественную войну и остался в рабочем состоянии.

За это время кузов не сгнил и остался в порядке. Лобовое стекло целое, поднимается и опускается. Мосты и ходовая — оригинальные.

Владелец поставил в автомобиль двигатель от ГАЗ-69 и новую панель приборов.

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«Стоит очень давно, поэтому, чтобы он поехал, нужно с ним позаниматься», — предупреждает продавец.

Джип имеет бензиновый двигатель на 2,2 лмеханическую коробку передач и 60 лошадиных сил. За все эти годы он проехал немного-немало 100 тыс. км.

Хозяин джипа согласен обменять его на мотоцикл.