От Новосибирска до Монголии. Чуйский тракт расширят до четырех полос

Власти трех регионов планируют расширить Чуйский тракт до четырех полос на всем протяжении от Новосибирска до Монголии. А также организовать на трассе придорожные сервисы и функцию «умная трасса».
Работы хотят завершить к 2035 году.
Соответствующий документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме — 2023, передает пресс-служба правительства НСО.
Вместе с этим реализуется большой проект "Восточный обход Новосибирска".
"Думаю, что благодаря общим усилиям трех регионов сибиряки смогут открыть для себя не только известные места и прилегающие территории, но и осознают, что тракт сам по себе до границы с Монголией — удивительно красивое место и есть еще много достопримечательностей в Горном Алтае, которые стоит увидеть", — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
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