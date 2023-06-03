В Алтайском крае ограничат движение большегрузов из-за жары

Из-за аномальной жары в Алтайском крае ограничат движение большегрузов на федеральных трассах. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Алтай» .

В ФКУ Упрдор «Алтай» напомнили, что при температуре выше +32 градусов движение большегрузов на федеральных трассах будет ограничено.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Алтайском крае и Республике Алтай ожидается повышение температуры до +33 градусов и выше.

Ограничения будут действовать на следующих федеральных автодорогах:

А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан,

А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Алтайском крае,

Р-256 «Чуйский тракт» в Алтайском крае и Республике Алтай.

Данная мера необходима для сохранения дорожного покрытия. Ограничения распространяются на транспортные средства, осуществляющие перевозки тяжеловесных грузов.

Ограничения действуют с 10:00 до 22:00.