3 июня
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Автоновости

В Алтайском крае ограничат движение большегрузов из-за жары

Из-за аномальной жары в Алтайском крае ограничат движение большегрузов на федеральных трассах. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Алтай».

Большегрузы разрушают дороги.
Большегрузы разрушают дороги.
Министерство транспорта Алтайского края.

В ФКУ Упрдор «Алтай» напомнили, что при температуре выше +32 градусов движение большегрузов на федеральных трассах будет ограничено.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Алтайском крае и Республике Алтай ожидается повышение температуры до +33 градусов и выше.

Ограничения будут действовать на следующих федеральных автодорогах:

  • А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан,
  • А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Алтайском крае,
  • Р-256 «Чуйский тракт» в Алтайском крае и Республике Алтай.

Данная мера необходима для сохранения дорожного покрытия. Ограничения распространяются на транспортные средства, осуществляющие перевозки тяжеловесных грузов.

Ограничения действуют с 10:00 до 22:00.

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