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Автоновости

Озеро на Озерной. В Барнауле затопило ул. Попова

В Барнауле подтопило часть ул. Попова в районе Озерной, сообщили автомобилисты в группе Barnaul22.

В Барнауле подтопило ул. Попова.
В Барнауле подтопило ул. Попова.
Barnaul22

По сведениям очевидцев, порыв произошел в районе Китайского рынка.

На месте разбираются специалисты Росводоканала Барнаула.

24 мая в Барнауле стартовал второй этап опрессовки по контурам ТЭЦ-3 и малых котельных.

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