Озеро на Озерной. В Барнауле затопило ул. Попова

По сведениям очевидцев, порыв произошел в районе Китайского рынка.
На месте разбираются специалисты Росводоканала Барнаула.
24 мая в Барнауле стартовал второй этап опрессовки по контурам ТЭЦ-3 и малых котельных.
В Барнауле подтопило часть ул. Попова в районе Озерной, сообщили автомобилисты в группе Barnaul22.
По сведениям очевидцев, порыв произошел в районе Китайского рынка.
На месте разбираются специалисты Росводоканала Барнаула.
24 мая в Барнауле стартовал второй этап опрессовки по контурам ТЭЦ-3 и малых котельных.
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