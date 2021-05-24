Второй этап опрессовки оставил более 70 тыс. барнаульцев без горячей воды

24 мая в Барнауле стартовал второй этап опрессовки по контурам ТЭЦ-3 и малых котельных. Без воды до первых дней июня будут более 70 тыс. горожан.

С 24 мая по 2 июня горячую воду отключат для 69 тыс. жителей Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов в границах ул. Молодежная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт.

С 24 мая по 7 июня обходиться без горячей воды придется 33 многоквартирным и 87 частным домам, пяти детским садам, двум школам, общежитию, трем медицинским учреждениям и 42 административным зданиям на ул. Интернациональная, Радищева, Пушкина, Гоголя, Короленко, Аванесова, Змеиногорский тракт, пос. Центральный и др. Всего 2 335 жителей.

Гидравлические испытания заключаются в кратковременном повышении давления в теплосети, при этом температура воды не превышает 40 градусов, напоминают в СГК.