Второй этап опрессовки оставил более 70 тыс. барнаульцев без горячей воды

С 24 мая по 2 июня горячую воду отключат для 69 тыс. жителей Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов в границах ул. Молодежная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт.
С 24 мая по 7 июня обходиться без горячей воды придется 33 многоквартирным и 87 частным домам, пяти детским садам, двум школам, общежитию, трем медицинским учреждениям и 42 административным зданиям на ул. Интернациональная, Радищева, Пушкина, Гоголя, Короленко, Аванесова, Змеиногорский тракт, пос. Центральный и др. Всего 2 335 жителей.
По контуру ТЭЦ-3
По контуру малых котельных
Гидравлические испытания заключаются в кратковременном повышении давления в теплосети, при этом температура воды не превышает 40 градусов, напоминают в СГК.