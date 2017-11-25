Парковка у барнаульского вокзала стала платной

С 25 ноября парковка на Привокзальной площади начала функционировать в платном режиме. До этого целый месяц она работала бесплатно. Доходы от платной парковки пойдут на благоустройство привокзальной территории, сообщает мэрия.
Вместимость парковки — 150 машиномест. Полностью от оплаты освобождены инвалиды, для автомобилей которых выделили 15 мест, максимально приближенных к вокзалу, а также представителей экстренных служб. Парковка будет работать в круглосуточном режиме.
Стоимость одного часа парковки будет стоить 50 рублей. Абонемент на сутки обойдется в 150 рублей, абонемент на месяц — в 2970 рублей.
Для сравнения мэрия приводит стоимость часа парковки у вокзала в Новосибирске — она составляет 80 рублей, время бесплатного пользования — 15 минут.
Как ранее сообщал altapress.ru, оператором парковки на Привокзальной площади стал муниципальный "Автодорстрой". От услуг частных инвесторов решили отказаться, так как им нужна быстрая окупаемость, а это возможно либо при масштабном внедрении платных парковок, либо при высокой стоимости размещения.
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