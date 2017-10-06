Стало известно, когда заработает платная парковка у вокзала в Барнауле

Запустить в эксплуатацию платную парковку на Привокзальной площади в Барнауле власти планируют до 20 ноября 2017 года. Об этом altapress.ru сообщили в комитете по дорожному хозяйству, транспорту, благоустройству и связи.
По информации altapress.ru, стоимость часа стоянки на площадке у вокзала составит 50 рублей. В комитете эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. В ответе на запрос редакции говорится лишь о том, что плату устанавливает администрация Барнаула по методике, утвержденной самой мэрией. Для сравнения: в Новосибирске на платной парковке у вокзала берут 70 рублей за первый час, 100 за второй и 150 за каждый последующий.
В конце августа администрация выпустила постановление, которое регламентирует работу платных парковок в Барнауле. В нем говорится о том, что первые 20 минут стоянки в платной зоне будут бесплатны. Полностью от платы освободят инвалидов и представителей экстренных служб.
Оператором парковки на Привокзальной площади станет муниципальный "Автодорстрой". От услуг частных инвесторов решили отказаться, так как им нужна быстрая окупаемость, а это возможно либо при масштабном внедрении платных парковок, либо при высокой стоимости размещения. "Бюджетное учреждение более управляемое и подконтрольное городу, чем частный инвестор", — приводят еще один аргумент в комитете.
О том, что на Привокзальной площади собираются оборудовать платную парковку на 140 машино-мест, пресс-центр администрации объявил в марте. Территория будет огороженной, а въезд оборудуют шлагбаумом. В августе на площадке заменили асфальт.
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