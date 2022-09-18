18 сентября
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Парковку рядом с участком на ул. Никитина запретят в Барнауле

В Барнауле запретят парковку на ул. Никитина, 92 — на въезде на земельный участок, сообщают в пресс-службе городской мэрии.

Парковка
Парковка
СС0

Однако в 2Gis здания с таким адресом нет. Уточняется, что запрещающие знаки там появятся 27 сентября.

В мэрии утверждают, что стоянку запретят, чтобы обеспечить безопасность движения и пропускную способность.

Ранее в краевой столице перекрыли движение по двум улицам.

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